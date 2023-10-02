Враг применял и дроны, и тактическую авиацию, отметила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Российские оккупанты применили сегодня, 2 октября, 18 управляемых авиабомб, которые были направлены на гражданскую инфраструктуру и жилые районы.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "Ночь снова была беспокойной. Снова враг применял и дронные ударные атаки, и использовал тактическую авиацию, направляя управляемые авиабомбы по Херсонщине", - сказала Гуменюк.

По ее словам, враг применил 18 авиабомб, которые были направлены на гражданскую инфраструктуру и жилые районы. "Повреждены и больница, и объекты критической инфраструктуры. Очевидным является вражеский террор", - отметила она.

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Гуменюк пояснила, что атака дронами была не очень массированная, вероятно, враг пытался разведать расположение сил ПВО. Она уточнила, что дроны запускали с юго-восточного направления, однако маршрут был "не совсем привычным".

"Выпускали с юго-восточного направления, с азовского побережья. Направили их не совсем привычным маршрутом. В основном через Херсонщину, но очевидное было направление на Криворожье. Там три дрона уничтожены, и один уничтожен на Херсонщине, но есть и попадание в одно из промышленных предприятий. Ударили дроны и на Херсонщине. Снова повреждена сугубо гражданская инфраструктура - заводы сельскохозяйственного предприятия", - добавила Гуменюк.

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В ночь на 2 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ). Всего зафиксированы пуски семи ударных БПЛА.

Силами и средствами Воздушных сил уничтожено 4 Shahed-131/136.

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