Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 4 "Shahed-131/136".

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину семью беспилотниками типа "Shahed", четыре из них уничтожили украинские защитники.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

"В ночь на 2 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-РФ). Всего зафиксированы пуски семи ударных БпЛА", - говорится в сообщении.

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Как отметили в ВС ВСУ, Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 4 "Shahed-131/136".

Ночная атака дронов

В ночь на 2 октября враг запустил по Украине ударные беспилотники. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали, что группа дронов типа "Shahed" находилась в воздушном пространстве Херсонской области и двигалась в направлении Николаевщины. В ряде регионов объявляли воздушную тревогу.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 392 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА. Только по городу Херсон враг выпустил 20 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода и тракторной бригады в Херсонском районе, магазин, здания учебного и медицинского учреждений, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе.

Он подчеркнул, что из-за российской агрессии погиб человек, еще шесть - получили ранения, двое из них - дети.

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