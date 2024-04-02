Враг мог уже накопить достаточно мощный потенциал "Калибров", параллельно готовит удары "баллистикой" и подтягивает запасы "шахедов".

Россияне переориентируются для продолжения массированных атак по Украине. Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона Единых новостей.

Так, она напомнила об угрозах новых ракетных атак из Черного моря.

"Мы знаем, что ракетоносители у врага есть. Они снаряжены и заведены в пункты базирования. Их готовность очень высокая. 2-3 часа достаточно для того, чтобы они оказались на боевом дежурстве. Мы уже видели, что во время подготовки к массированным ракетно-дронным атакам враг выводил ракетоносители, в том числе и подводные, на дежурство. Те пуски, которые происходили еще в начале года ракет типа "Калибр" характеризовались нетипичным количеством... Мы знаем, что они могли накопить достаточно мощный потенциал "Калибров" и вполне вероятно будут искать способы переориентации и возвращения каких-то позиций себе в акватории Черного моря. И не стоит забывать, что они способны на достаточно коварные шаги - это атаки просто из бухты", - отметила Гуменюк.

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Также она отметила, что в оккупированном Крыму у врага уже есть наземные ракетные пусковые платформы.

"У врага они есть, понимаем их количество. Мы отслеживаем их маневры. И то, что сейчас довольно часто раздаются сигналы воздушной тревоги, связанные с вероятным применением баллистики - это также следствие именно этой активности. Поэтому надо понимать, что враг переключает сейчас определенным образом тактику на применение и баллистики также," - сказала Гуменюк.

А кроме того, отметила она, россияне системно накапливают дроны-камикадзе. В частности напомнила, о недавнем авиарейсе из Ирана в РФ с партией "шахедов".

"Производство, сбор у них есть. Накопление они осуществляют системно. И то, что эти дроновые атаки, которые мы наблюдаем в последние ночи, они менее массированные, это может свидетельствовать о необходимости переориентации, перераспределения полученного имущества и подтягивания ресурса, который был накоплен или изготовлен. И дальше атаки будут усиливаться. И мы понимаем, что они будут достаточно регулярными", - заявила Гуменюк.

Относительно атаки "шахедами" этой ночью пресс-секретарь пресс-центра Сил обороны юга сообщила, что под прицелом были объекты энергетики Днепропетровщины и Кировоградщины.

"Три дрона нам удалось уничтожить в нашей зоне ответственности на юге Днепропетровщины, дальше уже работали наши коллеги. К сожалению, есть поражение объекта критической инфраструктуры на Кировоградщине. Но люди не пострадали, пожар ликвидирован", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, этой ночью враг атаковал дронами с юга.

Ракетная небезопасность для Украины - подробности

Как сообщал УНИАН, 1 апреля на брифинге Гуменюк отметила, что вражеские корабли существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря, не проявляют активности. Но ракетная угроза с моря никуда не делась, подчеркнула она.

По ее словам, сейчас гипотетически вражеские корабли есть в зоне поражения ВСУ, но самое главное то, что Силам обороны необходимо спланировать боевую работу таким образом, чтобы она была максимально результативной. По ее словам, есть понимание, что противник будет защищаться, он имеет для этого возможности, в том числе противовоздушную оборону, и пытается обустроить дополнительные заграждения, в частности, чтобы защититься от украинских морских дронов.

И как известно уже, сегодня ночью враг атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками с мыса Чауда (Крым).

Подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено девять Shahed-136/131 в пределах Днепропетровской области.

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