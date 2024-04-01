По ее словам, ракетоносители РФ находятся в пунктах базирования и почти не применяются в выходах на боевое дежурство - за последнее время такие боевые единицы всего дважды фиксировали в Черном море.

Несмотря на отсутствие на дежурстве российских ракетоносителей в акватории Черного моря остается опасность, и враг периодически пытается атаковать остров Змеиный в Одесской области.

"То что мы наблюдаем в нашей зоне ответственности - вражеские корабли существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря, не проявляют активности, но объективно мы понимаем: опасность и, в частности, ракетная угроза, с моря никуда не делась. Потому что общая готовность ракетоносителей у врага остается высокой", - об этом во время брифинга сказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, ракетоносители РФ находятся в пунктах базирования и почти не применяются в выходах на боевое дежурство - за последнее время такие боевые единицы всего дважды фиксировали в Черном море. В частности, накануне массированных комбинированных ракетно-дронных атак по Украине враг выводил на дежурство два подводных ракетоносителя. По мнению спикера, вероятно, это было сделано, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны Украины.

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Как пояснила военная, присутствие на боевом дежурстве подводного ракетоносителя - это повышенное внимание к морскому направлению, поскольку обнаружить пуски с подводной лодки достаточно трудно. Дело в том, что ракеты, как правило, выходят и направляются на очень невысокой дистанции от воды и радару их сложно заметить и на реагирование опасности остается мало времени.

"Но сам факт - сегодня все ракетоносители заведены в пункты базирования, который, по информации британской разведки, укрепляется, уплотняется. Укрепляется охрана и оборона его обходной части. Большую часть времени корабельно-катерный состав находится именно в пункте базирования и разоблачение надводной обстановки осуществляется преимущественно радиолокационным способом изнутри этого пункта. Зато враг усилил активность беспилотных разведчиков, которыми собирает информацию", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас гипотетически вражеские корабли есть в зоне поражения ВСУ, но самое главное то, что Силам обороны необходимо спланировать боевую работу таким образом, чтобы она была максимально результативной.

Гуменюк добавила, что в ВСУ понимают - противник будет защищаться. Он имеет для этого возможности, в том числе противовоздушную оборону, и пытается обустроить дополнительные заграждения, в частности, чтобы защититься от украинских морских дронов.

"Мы видим, что они, выходя на кратковременное патрулирование в Черное море, не отходят далеко, а только контролируют расположение своих боновых заграждений, которые обустроили при входе в бухту, а сейчас их еще уплотняют дополнительно баржами", - рассказала руководитель пресс-центра.

Также она отметила, что в условиях, когда захватчики не могут контролировать северо-западную часть Черного моря своим корабельно-катерным составом, они пытаются давить авиацией и демонстрировать свое господство в воздухе. В частности, имеют место случаи, когда противник пытается вести там разведку в районе острова Змеиный в Одесской области, и запускать в том направления авиационные ракеты. Эти ракеты, по словам спикера, как правило, теряют боевую способность еще над акваторией моря.

"Но сам факт попытки терроризировать этот регион больше похож на попытки сорвать функционирование навигационного коридора. Потому что именно вдоль острова Змеиный проходят рекомендованные морские пути (для гражданского флота - УНИАН)", - подчеркнула Гуменюк.

Ситуация в Черном море - детали

Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки сообщило, что РФ пытается усилить оборону Новороссийского морского порта, куда перебазировались ценные корабли Черноморского флота. Это делается, чтобы защититься от атак украинских морских беспилотников. Говорится, что недавний анализ изображений обнаружил четыре баржи, расположенные у входа в Черноморский флот в Новороссийске. Именно Новороссийский порт теперь играет решающую роль в защите ценных активов Черноморского флота РФ.

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