Следует ожидать, что россияне продолжат ракетный террор.

Российские захватчики усиленно наносят удары по Украине для отвлечения внимания своей биомассы от неудач и активной украинской кампании по поражению российских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник сообщил в эфире информационного телемарафона.

В частности, у него спросили, почему именно сейчас россияне атакуют объекты энергетической инфраструктуры Украины и за прошедшую неделю выпустили огромное количество ракет и "шахедов".

"Действительно, эмоциональная составляющая. Россияне подвергаются просто невероятной атаке, которая называется атакой по их нефтеперерабатывающей отрасли. Это очень серьезно. Это что-то беспрецедентное. Они не могут справиться с меленьким Российским добровольческим корпусом, который донимает их на границах. И по принципу переключения внимания и отвлечения своей биомассы от неудач они будут прибегать к чему-то подобному", - подчеркнул Черник.

В то же время он отметил, что угроза для украинцев не исчезает, но обществу надо учиться меньше нагнетать страх, чем стоит это делать.

Эксперт напомнил, что в период конца 2022 года - первых месяцев 2023 года россияне гораздо больше выпустили ракет, чем это делают сейчас.

Российские обстрелы: последние новости

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 марта, рано утром российские оккупанты нанесли удар по Киеву после 44 дней перерыва - противник со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустил ракеты типа Х-55/Х-555/Х-101 и бил баллистикой со своей территории. В частности, россиянами была применена 31 ракета.

22 марта оккупанты нанесли массированный комбинированный удар "шахедами" и ракетами различных типов по энергосистеме Украины. РФ выпустила 151 средство поражения. Силы ПВО сбили 92 вражеские воздушные цели: 55 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, 35 крылатых ракет, две ракеты Х-59.

В ночь на 24 марта российские оккупанты осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Оккупанты атаковали Украину 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Энгельс, РФ) и 28-ю ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков Приморско-Ахтарск, РФ, мыс Чауда, Крым). Удалось сбить 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА Shahed-136/131 в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

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