Силы ПВО успешно отработали по 9 из 10 ударных дронов.

Ночью 2 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину ракетой и ударными дронами-камикадзе типа Shahed-136/131.

Как сообщают Воздушные силы, враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками с мыса Чауда (Крым).

"Подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено девять Shahed-136/131 в пределах Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

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Россия готовится атаковать "Калибрами" - что известно

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне вероятно в ближайшее время применят крылатые ракеты морского базирования "Калибр" для ударов по Украине. Враг накапливал их длительное время.

Российские оккупанты стали меньше использовать ракеты "Калибр". Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, что это из-за сложности врага с логистикой. Сейчас противник пытается заменить их более эффективными типами ракет.

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