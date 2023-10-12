Процесс деоккупации Крыма будет продвигаться, хотя и не так быстро как хотелось бы, отметила она.

Все больше россиян, незаконно прибывших на территорию оккупированного Крыма, покидают полуостров, осознавая, что его деоккупация неизбежна. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В эфире информационного телемарафона она отметила, что сезон "бавовны" в оккупированном Россией Крыму продолжается.

"Несмотря на календарное похолодание, мы продолжаем насаждать не только "бавовну", но и понимание того, что деоккупация не может быть отменена – она будет продвигаться, хотя это не будет такими быстрыми темпами как хотелось бы. Но это неизбежный процесс", – сказала Гуменюк.

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При этом она отметила, что это осознают и гауляйтеры, и россияне, которые относятся к категории "понаехали" и незаконно приобрели в Крыму жилье. По ее словам, они пытаются завершить нотариальное упорядочение своих дел и хоть что-то "выжать" из имущества, которым "владели" в течение проживания на временно оккупированной территории.

Гуменюк также сообщила, что россияне уже пытаются выехать из Крыма, но на сегодня выезд "не такой легкий".

"Логистика всего полуострова достаточно усложнена, поэтому на основных направлениях, где есть мосты, которые почти не работают, движение очень медленное. А основная трасса М-17 является неспокойной, потому что имеет признаки огневого контроля со стороны Сил обороны Украины", – резюмировала Гуменюк.

Ситуация в Крыму: оценки экспертов

Генерал армии Николай Маломуж, комментируя рейды украинских сил в оккупированном Крыму, отметил, что войска намечают стратегические точки, которые нужно будет уничтожить в процессе наступательных операций. Маломуж уверен, что солдаты страны-агрессора, и россияне, въехавшие на полуостров за время оккупации, будут бежать из Крыма.

В то же время руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук утверждает, что Крым стал очень неудобным хабом для оккупантов. По его словам, боеприпасы и топливо-смазочные материалы для подразделений на юге россиянам приходится везти через Кубань.

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