Войска страны-агрессора, и россияне, которые въехали на полуостров за время оккупации, будут бежать из Крыма, уверен эксперт.

Сейчас украинские силы, проводя рейды в Крыму, намечают стратегические точки, которые нужно будет уничтожить в процессе наступательных операций. Такое мнение в эфире FreeДом озвучил генерал армии Николай Маломуж.

"Все наши высадки спецназов и сил специальных операций, подразделений ВМС – это только тактические небольшие успехи, но это проработка на будущее. Комплексное задействования и ракетных систем, и дронов различных, и диверсионных операций, и высадка десантов – это будут уже полнокровные масштабные операции. Тогда уже будут не только группки наших разведчиков, а Силы специальных операций, которые имеют десятки тысяч в своих подразделениях. Если задействовать такую мощнейшую структуру в разных точках и в разных системах, будет уничтожено все, что имеется стратегического уровня. И те базы, которые имеются на различных направлениях в Крыму. Такой подход позволяет провести масштабную операцию и освободить Крым быстро. Никакой "крепости" в Крыму не будет. Такие операции, которые планируются долго, они работают очень быстро, позволяют быстро создать условия для наступления и освобождения Крыма", – говорит эксперт.

Маломуж уверен, что войска страны-агрессора, и россияне, которые въехали на полуостров за время оккупации, будут бежать из Крыма.

"В состоянии паники 850 тысяч россиян, которые въехали, будут бежать из Крыма. Представляете? До миллиона людей. А ещё коллаборантов миллион людей. Они будут заполнять все эти протоки, баржи, возможно, где-то какие-то ещё плавсредства использовать. Потому что моста [через Керченский пролив] не будет. А ещё же военные. В данной ситуации сценарий может очень быть такой, знаете, апокалиптический", – добавляет он.

Рейды ГУР МО в Крыму - что нужно знать

4 октября стало известно, что бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины на лодках добрались до временно оккупированного Крыма и высадились на территории полуострова. Спецназовцы вступили в ожесточенный бой с российскими захватчиками. Накануне в ГУР рассказали подробности этой спецоперации в Крыму и показали видео боев с противником.

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