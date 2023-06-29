Под удар врага попали жилые дома, медучреждение, служебная машина, а также городская школа.

Сегодня после обеда россияне обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсоне, в результате чего двое горожан погибли, еще двое получили ранения.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, армия РФ в очередной раз накрыла огнем жилые кварталы города. Под удар врага попали жилые дома, медучреждение, служебная машина, а также городская школа, в которой развернули "Пункт несокрушимости".

"Террористы ударили по месту, куда мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь. Двое горожан погибли, еще двое - находятся в больнице в состоянии средней тяжести", - отметил Прокудин.

Незадолго до этого он информировал, что из-за обстрела Херсона пострадали двое мирных людей.

"Мужчин, 34 и 51 год, госпитализировали в больницу с ожогами конечностей и лица", - написал Прокудин.

Российские обстрелы Херсонщины - новости

Как сообщал УНИАН, Херсон и область российские оккупанты обстреливают почти ежедневно. В частности, в Белозерской громаде на Херсонщине в результате сегодняшнего утреннего обстрела одна женщина погибла, еще одна получила ранения.

27 июня непосредственно в Херсоне временно прекратили курсирование троллейбусов из-за необходимости подобрать новых водителей и отремонтировать подвижной состав. Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко пояснил, что в результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые водители.

23 июня сообщалось об обстреле МКП "Херсонэлектротранс". Тогда 55-летний мужчина погиб на месте, еще пятеро его коллег были ранены, их госпитализировали. Позже стало известно о смерти в больнице 43-летнего работника от ранений.

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