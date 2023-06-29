Российские захватчики утром совершили обстрел Херсонщины, в результате чего одна женщина погибла, еще одна получила ранения.

Российские захватчики утром совершили обстрел Херсонщины, в результате чего одна женщина погибла, еще одна получила ранения.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. Отмечается, что около 07:20 утра 29 июня 2023 года российские военные совершили артиллерийский обстрел Белозерской общины Херсонской области.

"В результате атаки врага местная жительница, которая находилась во дворе домовладения, получила тяжелые травмы головы несовместимые с жизнью. Еще одна жительница получила ранения", - информирует прокуратура.

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Обломками повреждены частные дома, хозяйственные постройки. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Херсонская ОГА (ОВА) уточнила, что из-за утреннего обстрела Белозерки погибла 71-летняя женщина.

Относительно второго пострадавшего отмечается, что это 20-летний парень.

"У него контузия и ранение лица", - информирует ОГА.

Как сообщается, в Белозерке в результате вражеских ударов повреждено по меньшей мере двенадцать жилых домов.

Обстрелы Херсонщины

Подконтрольная территория Херсонщины подвергается регулярным обстрелам из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА, авиации.

Украинские военные 11 ноября 2022 г. зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины. Операция по освобождению Херсона продолжалась с начала сентября. Также было деоккупировано почти две сотни населенных пунктов на правобережье Херсонщины и в Николаевской области. Сейчас левобережье Херсонщины находится под оккупантами, но ВСУ осуществляет наступательные действия для освобождения этих территорий.

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