55-летний мужчина погиб на месте, а его коллега - в медучреждении.

Российские оккупанты ударили по транспортному предприятию Херсона, в результате чего известно уже о 2 погибших и 4 раненых работниках.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Очередной российский теракт... в Херсоне оккупационные войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Били по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города. К сожалению, 55-летний мужчина погиб на месте. Еще пятеро его коллег - ранены, их госпитализировали в медучреждения", - написал Прокудин.

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Через несколько минут он добавил, что стало известно о смерти 43-летнего работника.

"Врачи пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Мужчина умер в медучреждении...", - отметил глава ОВА.

Обстрелы Херсонщины

Как сообщал УНИАН, россияне постоянно обстреливают Херсонщину, даже после подрыва Каховской ГЭС. На значительных территориях области, в том числе областном центре, продолжается ликвидация последствий затопления из-за теракта на дамбе ГЭС, задействованы силы спасателей, медиков, полиции с разных территорий Украины.

Враг обстреливает как жилые кварталы, так и предприятия. В частности 21 июня россияне попали в территорию СТО и здания двух учебных заведений. В результате этого удара два человека погибли, еще восемь - получили ранения. А накануне россияне обстреляли спасателей, которые расчищали ил в Херсоне, убили 25-летнего спасателя.

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