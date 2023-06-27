Трое работников погибли, а еще трое - ранены.

До четверга в Херсоне не будут курсировать троллейбусы, потому что необходимо подобрать новых работников, поскольку есть погибшие и раненые водители. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко во всеукраинском телемарафоне.

"В связи с тем, что ряд работников погибли - три человека и трое были ранены, нам необходимо подобрать новых работников, а также отремонтировать троллейбусы", - рассказал он. При этом добавил, что планируется уже в четверг троллейбусы выйдут на маршруты. "Планируем, что уже в четверг троллейбусы вновь начнут возить на бесплатной основе наших граждан", - сообщил Мрочко,

Как известно, вчера в видеообращении Мрочко сообщил, что 27 и 28 июня по причине обстрелов кумунального предприятия троллейбусы двигаться не будут.

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Ситуация в Херсоне

23 июня было обстреляно предприятие МКП "Херсонэлектротранс". Тогда погиб 55-летний мужчина погиб на месте, еще пятеро его коллег были ранены, их госпитализировали. Позже стало известно о смерти в больнице 43-летнего работника от ран.

Как сообщал УНИАН, почти ежедневно Херсон и область обстреливают оккупанты. Вчера сообщалось, что враг снова обстрелял Херсонщину.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что 25 июня российская армия нанесла по региону 95 ударов, выпустив почти 650 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации.

Только по городу Херсон враг выпустил 17 снарядыв. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов. Один человек погиб, еще семь - получили ранения.

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