В то же время, его жена смогла самостоятельно выйти из квартиры многоэтажного жилого дома во время российского обстрела.

В Херсоне не смогли спасти мужчину, которого вытащили из-под завалов после российского обстрела.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"В Херсоне спасатели достали из-под завалов мужчину", - говорится в сообщении.

В частности, ночью, российский снаряд попал в одну из квартир многоэтажного жилого дома. В квартире находились супруги. Женщина смогла выйти самостоятельно, а мужчина оказался под завалами.

"Спасатели, прибывшие на место происшествия достали пострадавшего из-под завалов и до прибытия медиков оказывали первую домедицинскую помощь. Медицинские работники также пытались реанимировать мужчину, но, к сожалению, от полученных травм пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

Оккупанты совершили новые обстрелы по Украине и Херсонщине

Вчера, 24 июня, российские оккупанты в Херсонской области совершили 59 обстрелов, выпустив 253 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и авиации. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Отметим, что враг также в очередной раз нарушил законы войны в украинской Марьинке (Донецкая область). Там оккупанты применили химическое оружие.

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