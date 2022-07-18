По состоянию на понедельник, 18 июля, в Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских носителя оперативно-тактических ракет "Калибр".
В Средиземном море находятся два носители "Калибров" противника и два ракетных крейсера, сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на данные Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
"...Азовское море: морские коммуникации продолжают контролировать шесть вражеских кораблей и катеров", - добавил спикер.
Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину рано утром 24 февраля, и Кремль не объявлял войну. Противники не раз обстреливали военные и гражданские объекты ракетами "Калибр", были жертвы и пострадавшие.
17 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что противники уже запустили по украинской территории более трех тысяч крылатых ракет.
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