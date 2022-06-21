В Изюмском районе продолжается ликвидация пожара на газоперерабатывающем предприятии, возникшего из-за обстрелов оккупантами.

В Харьковской области за минувшие сутки, 20 июня, из-за обстрелов российскими оккупантами погибли три человека, а семеро получили ранения.

Об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение суток оккупанты обстреливали Киевский, Индустриальный, Салтовский и Немышлянский районы Харькова. При этом он отметил, что ночью в Киевском районе Харькова в результате российских ударов существенно повреждено здание одного из образовательных учреждений - помещение разрушено на 40%.

Также глава ОВА сообщил, что в Салтовском районе подверглось обстрелу транспортное предприятие - возник пожар, ранен работник.

Синегубов отметил, что в Изюмском районе продолжается ликвидация пожара на газоперерабатывающем предприятии, который возник в результате обстрела оккупантами.

"По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский районы. Всего за сутки по области 3 погибших, 7 человек ранены, всем оказывается медицинская помощь", - сообщил глава Харьковской ОВА.

Он также сообщил, что на линии соприкосновения в области продолжаются боевые действия. "На Харьковском направлении враг сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода ВСУ в тыл российской группировке, действующей на Славянском направлении. В районе Изюма продолжаются бои, наши защитники отбивают атаки врага и надежно удерживают свои позиции", - рассказал Синегубов.

Напомним, ранее советник председателя ОП Алексей Арестович советует харьковчанам выезжать из города и вывозить детей, поскольку обстрелы Харькова - "это надолго".

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