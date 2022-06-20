По словам советника главы ОП, группировка оккупантов в Белгородской области на границе с Украиной может быть задействована для усиления наступления на Харьков.

Советник главы ОП Алексей Арестович советует харьковчанам выезжать из города и вывозить детей, поскольку обстрелы Харькова - "это надолго".

Об этом он заявил в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

По его словам, группировка оккупантов в Белгородской области на границе с Украиной достигла стадии операционной готовности и может быть задействована для усиления наступления на Харьков.

Он отметил, что Харьков - это "классический прифронтовой город", по которому наносятся удары, поэтому жителям города не стоит пренебрегать сигналами тревоги.

"Противник сегодня пытался двигаться условно говоря на Старый Салтов, на Русскую Лозовую... И бьет по Харькову разными средствами.... Гибнут люди, люди ранены. Поэтому еще раз настоятельно призываю харьковчан не манкировать сигналами воздушной тревоги, уходить в укрытия, беречь детей, а по-хорошему, так и вывезти детей оттуда, стариков... Боюсь это надолго вся эта история с обстрелами Харькова", - сказал Арестович.

Также он отметил, что на Изюмском направлении вся группировка пришла в движение.

"Пытаются наступать в сторону Барвенково, Долины, Краснополья, Богородичного, Пришиба, Старого Каравана, Закотного, Северска, а также в сторону Райгородка, но там не могут форсировать Северский Донец", - отметил Арестович.

Советник главы ОП добавил, что в районе Северодонецка оккупанты пытаются наступать по всем направлениям, хотя и малыми силами.

Как сообщал УНИАН, ранее Алексей Арестович заявлял, что в ближайшее время российские оккупанты будут обстреливать Харьков, поскольку он снова стал прифронтовым городом.

Арестович убежден, что Харьков россияне точно не смогут захватить, но обстрелы приведут к новым жертвам среди гражданского населения.

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