В результате удара здание больницы серьезно повреждено.

Во вторник, 27 декабря 2022 года, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Херсон. Во время атаки захватчики попали в здание Херсонской городской больницы больницы им. Тропиных.

Как сообщил херсонский журналист Константин Рыженко, рашисты попали в родильное отделение больницы.

На фото видно, что здание больницы серьезно повреждено. В помещении выбило окна. Также видны разрушения крыши и стен.

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В Офисе президента отметили, что сегодня там родились двое детей. Врачи успели завершить кесарево сечение перед атакой россиян. Сейчас в отделении находится 5 женщин после родов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

Ситуация в Херсоне

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон после его освобождения украинскими войсками.

Так, рашисти обстреляли Херсон накануне Рождества, 24 декабря. Оккупанты ударили по центру города.

Позже начальник пресс-службы в Силы обороны Херсона Дмитрий Плетенчук заявил, что в результате удара по центру города более десяти человек остались без конечностей.

Всего в течение суток, 24 декабря, россияне 71 раз обстреляли территорию Херсонщины. Они убили 16 человек, а еще 64 человека получили ранения различной степени тяжести.

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