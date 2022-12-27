В результате обстрела выбиты окна в здании предприятия, а также на станции экстренной медицинской помощи.

Российские оккупанты обстреляли Херсон. Из артиллерии они ударили по предприятию критической инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Он показал последствия вражеского "прилета" на видео.

"Русские захватчики атаковали из артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне", - отметил он.

Видео дня

По словам председателя ОВА, в результате обстрела выбиты окна не только в здании предприятия, но и в сооружениях, которые расположены рядом: станции экстренной медицинской помощи, детсада. Также подвергся разрушениям частный дом. Янушевич добавил, что пострадавших в результате обстрела нет.

Обстрелы Херсона

24 декабря рашисты обстреляли Херсон. Вражеский удар унес жизни 10 человек, еще 68 получили ранения. В тот же день Зеленский отреагировал на обстрел Херсона. Он назвал это "террором".

27 декабря стало известно, что более десяти человек остались без конечностей в результате обстрела. За медицинской помощью 24 декабря обратилось около 80 человек

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