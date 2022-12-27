Также есть много людей, которые остаются в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за их жизнь.

Больше десяти человек осталось без конечностей в результате обстрела оккупантами центра Херсона 24 декабря, рассказал начальник пресс-службы в Силы обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

По его словам, за медицинской помощью 24 декабря обратилось около 80 человек, которые получили ранения.

"Но такая статистика никогда не бывает точной, потому что бывает, что пострадавшие обращаются за медицинской помощью на вторые, даже на третьи сутки... Насколько мне известно, больше десяти человек осталось без конечностей. Это очень тяжелые ранения... Также есть много людей, которые находятся в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за их жизнь", - сказал Плетенчук.

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Он добавил, что 24 декабря из-за вражеских обстрелов на Херсонщине погибли 16 человек, из которых 10 - в центре Херсона. Также в тот день погибли трое сотрудников ГСЧС, которые выполняли служебные обязанности по разминированию территории.

Плетенчук подчеркнул, что обстрел, который российские оккупанты совершили 24 декабря, был абсолютно бесполезным с военной точки зрения. "Это - исключительно терроризм, запугивание гражданского населения", - подчеркнул глава пресс-службы.

По его словам, в последние два дня продолжаются обстрелы города, но погибших, по предварительным данным, погибших нет. Однако есть раненые, в том числе вчера, 26 декабря, ранения получила 84-летняя женщина, которая находилась в своем доме.

Обстрел Херсона 24 декабря

24 декабря утром россияне обстреляли центр Херсона. Изначально сообщалось, что ранения получили 35 человек, 8 погибли. Позже количество раненых возросло до 68 человек.

Советник мэра города Роман Головня рассказал, что ситуация в Херсоне после российского обстрела остается тяжелой. По его словам, обстрелу подверглись места массового скопления людей - рынок, супермаркет.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел Херсона накануне Рождества террором.

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