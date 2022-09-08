Кроме того, за сутки госпитализированы шесть человек.

За сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов по инфраструктуре Харькова.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За сутки россияне нанесли 5 ракетных ударов по инфраструктуре Харькова. После полуночи оккупанты ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам города. Предварительно - снова применили ракеты комплекса С-300", - сообщил он.

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Синегубов подчеркнул, что повреждены объект критической инфраструктуры, помещения на территории производства. На эту минуту пострадавших нет.

Также в результате ночных обстрелов на Харьковщине пострадали два человека.

"По области наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районах. После 2 часов ночи от нескольких ударов оккупантов пострадали 2 женщины в Дергачевской громаде Харьковского района. Пострадавших госпитализировали со взрывными и осколочными ранениями. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, возникли пожары", - сообщил Синегубов.

Кроме того, по его словам, в течение суток медики госпитализировали двух человек в Чугуевском районе, одного - в Харьковском, трех - в Изюмском, среди них ребенок 2 лет. Состояние пострадавших - среднее.

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня около 12 ночи российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову. В Салтовском районе в месте попадания ракеты пожар.

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