Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Около 12 ночи российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Один в Салтовском районе, второй в Холодногорском. В первом случае - предварительно по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города. В Холодногорском районе - попадание по одному из предприятий Харькова", - говорится в сообщении.

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Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

"В Салтовском районе в месте попадания ракеты пожар", - добавил чуть позже Терехов.

Напомним, утром оккупанты нанесли ракетный удар по Змиеву Харьковской области. Ракета попала в землю вблизи лечебного учреждения, обошлось без пострадавших.

Также прошлой ночью россияне нанесли по Немышлянскому району Харькова два ракетных удара. Одна из ракет попала в двухэтажное здание, загорелась автомойка, которая была рядом, пострадали кафе, магазины, автомобили. Вторая ракета попала в землю.

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