На направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.

Оккупанты безуспешно наступали на населенные пункты Бахмутского направления.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

В Генштабе отмечают, что в Донецкой области враг основные усилия сосредотачивает на Бахмутском направлении.

"На направлении Северска противник осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков у Северска, Серебрянки и Григоровки. Вел воздушную разведку БПЛА неподалеку Никифоровки и Татьяновки. На Бахмутском направлении, с целью вытеснения наших подразделений с занятых рубежей, вел обстрелы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Травневе, Выимка, Берестовое, Бахмутское и Опытное. Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки. Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка –Яковлевка и Семигорье – Кодема", - говорится в сообщении.

Между тем, на направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются.

На направлении Видродження – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.

Между тем на Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, безуспешно, с потерями отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксированы неподалеку Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, Волшебного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.

Из-за низкого уровня укомплектованности личным составом танкового полка резерва, техника воинской части, которая была перемещена на Запорожское направление в конце мая текущего года, передана для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

Для противодействия техническим средствам разведки противник разворачивает средства радиоэлектронной борьбы.

Как писал УНИАН, украинские воины обезвредили вражескую ДРГ на Славянском направлении. Оккупанты осуществили выдвижение в направлении Кочубеевка – Дементьевка, получили отпор и отошли.

Вас также могут заинтересовать новости: