Любое движение украинских военных оккупанты расценивают, как большое украинское наступление.

Российские военные не хотят атаковать под Бахмутом, а потому их вынуждены вести в бой офицеры.

"Мы видим появление на переднем крае офицеров, в бой ведут офицеры. Это о чем свидетельствует? Мы недавно видели ситуацию, когда капитан российских войск лично вел в атаку. Это свидетельствует о том, что солдаты не хотят идти в атаку, что они не верят в успех дела, их ведет офицер", - заявил в эфире Radio NV гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк, который находится на южных окраинах Бахмута.

По его словам, когда документы и телефоны погибших офицеров РФ попадают в ВСУ, это еще больше усложняет ситуацию для противника.

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"Бегства нет, развала фронта нет. Но и морального высокого духа у врага нет. Если еще немножко подъедет новой техники с нашей стороны, думаю, противнику будет очень тяжело. Они очень боятся украинского контрнаступления. Его еще нет, а они себя так перепугали, что любое наше движение вперед они уже расценивают, как это большое украинское наступление. Они все меряют "котлами". Сейчас они все почему-то живут в паническом настроении, что они окажутся в котле", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ - что известно

По словам президента Владимира Зеленского, Украина очень серьезно готовится к контрнаступлению. Он надеется на скорое завершение войны с РФ благодаря современному оружию от западных партнеров.

Позже в ОП рассказали, что контрнаступление Украины будет состоять из нескольких этапов, сначала будет "бодание" с российскими оккупантами.

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