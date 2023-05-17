Сиротюк подчеркнул, что за спинами украинских военных на том направлении есть высоты.

Гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады Юрий Сиротюк заявил, что Вооруженные Силы Украины контролируют высоты на Бахмутском направлении. Даже если наемники ЧВК "Вагнер" и захватят руины Бахмута Донецкой области, украинской воины будут видеть врага "как на бильярдном столе".

"Единственной угрозой в боях за Бахмут было окружение города с флангов. Пригожин несколько раз заявлял, что украинская армия попала в капкан. Но наши успехи на флангах привели к тому, что сейчас ни о каком котле и капкане речь не идет. ВСУ контролируют стратегические высоты под Бахмутом. То есть Бахмут у нас как на ладони. Логистические пути снабжения есть. Дороги находятся под огневым контролем врага, но мы держим позиции", – отметил военный в эфире "Эспрессо".

По словам Сиротюка, сейчас оккупанты воюют по тактике "увидеть окрестности Бахмута и умереть". Но даже если город захватят, за спинами ВСУ есть высоты.

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"Если при определенных обстоятельствах вагнеровцы и захватят руины района многоквартирной застройки Бахмута, где находится украинская армия, то за спинами ВСУ есть высоты. Мы будем видеть врага как на бильярдном столе. Вражеская тактика очень проста: увидеть окрестности Бахмута и умереть. Не контролируя высоты, контролировать город невозможно, это самоубийство. После этих атак история ЧВК "Вагнер" либо вовсе закончится в Украине, либо на время закончится. Путину нужен пропагандистский подарок. Не получилось взять Киев за три дня, так они хотят рапортовать о Бахмуте за 400 дней", – добавил боец ВСУ.

Ситуация на Бахмутском направлении

Заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром", снайпер с позывным " Дед " рассказал, что российское командование подгоняет в Бахмут специально подготовленные подразделения российской армии, которые способны сопротивляться. Также эти подразделения вражеских войск упорно обороняют определенные участки на том направлении.

Кроме того, по словам снайпера, хотя ВСУ и эффективно захватывают вражеские позиции на Бахмутском направлении, российские захватчики крепко держатся за свои укрепления. Он добавил, что во время расчистки территорий одна из групп оккупантов устроила провокации, что привело к гибели одного украинского воина.

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