В частности, войска РФ вели безуспешные наступательные действия на Лиманском, Бахмутском направлениях.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских захватчиков на нескольких направлениях линии фронта, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

Война в Украине - ситуация на "горячих" направлениях фронта

Как сообщает Генштаб, ситуация на фронте в течение последних суток была следующей:

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на Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области; артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Фиголевка, Двуречная, Синьковка, Куриловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области;

противник нанес авиационные удары в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области; артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Фиголевка, Двуречная, Синьковка, Куриловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области; на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области; нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области; Спорного Донецкой области; артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Новоегоровка Луганской области и Ямполь, Сивесрк, Верхнекаменское, Торское, Спорное Донецкой области;

противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области; нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области; Спорного Донецкой области; артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Новоегоровка Луганской области и Ямполь, Сивесрк, Верхнекаменское, Торское, Спорное Донецкой области; на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Озаряновки Донецкой области; нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Дружбы, Южного Донецкой области; от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, среди них Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Дружба Донецкой области;

противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Озаряновки Донецкой области; нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Дружбы, Южного Донецкой области; от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, среди них Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Дружба Донецкой области; на Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области;

враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области; на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области; противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области; артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Победа, Елизаветовка Донецкой области.

силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области; противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области; артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Победа, Елизаветовка Донецкой области. на шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области; от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

Что касается ситуации на Запорожском направлении, то там противник нанес авиационные удары в районах железнодорожного и Ивового Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Щербаки, Степное, Пятихатки, Каменское, Плавни, Лукьяновское Запорожской области.

"На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Золотая Балка, Никольское, Садовое, Херсон, Софиевка, Широкая Балка Херсонской области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - заявили в Генштабе.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении Силы обороны в течение суток выполнили 1200 огневых задач. Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что за последние сутки потери врага составили 327 человек (безвозвратные - 91, раненые - 235, плен - 1).

Также, по его словам, было уничтожено 34 единицы военной техники противника: 4 танка, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 16 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники.

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