Кроме того, поражен один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов и четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" противника", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что в течение суток враг нанес пять ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Война в Украине-ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба в течение суток на Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Озаряновки Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

В то же время, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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