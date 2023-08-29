Захватчики понесли значительные потери, армия Украины движется дальше в рамках контрнаступления.

Силы обороны Украины продвигаются вперед на Таврическом направлении и наносят ощутимые потери российским оккупантам.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Имеем продвижение на Таврическом направлении. Врага отбрасываем. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 тыс. 200 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 327 человек (безвозвратные - 91, раненые - 235, пленен - 1)", - заявил он.

Также, по словам командующего, уничтожено 34 единицы военной техники противника.

В частности, как отметил Тарнавский, уничтожены четыре вражеских танка, восемь ББМ, три артиллерийские системы и минометы, одну РСЗО, 16 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.

"Также были уничтожены 2 склада боеприпасов и 3 пункта управления врага", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, один - по пункту управления и три - по зенитно-ракетным комплексам противника.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, одно средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства на огневой позиции противника.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабной войны по состоянию на сегодняшнее утро, 29 августа, ориентировочно составили 261 тысячу 840 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 530 российских захватчиков. Также было уничтожено 14 вражеских танков, 17 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, три РСЗО, одно средство ПВО, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня, четыре крылатые ракеты.

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