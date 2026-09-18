Россияне атаковали индустриальный парк на Житомирщине: есть жертвы и раненые (фото)

Российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Коростенском районе вечером 17 сентября.

Вечером 17 сентября россияне нанесли удар по индустриальному парку в Коростенском районе Житомирской области. В результате атаки погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили ГСЧС и глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"В Житомирской области вновь под ударом врага оказалось гражданское предприятие. Россияне нанесли удар по промышленному парку в Коростенском районе… На данный момент известно о 2 погибших и 2 пострадавших гражданах, которые в состоянии средней тяжести находятся в больницах", – сообщил глава области.

По данным ГСЧС, в результате атаки возникли пожары в складском и производственном зданиях.

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К утру пожар удалось потушить. На месте работали 56 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС, а также экстренные службы и волонтеры Отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста.

Атаки на Украину – последние новости

Как сообщал УНИАН, в результате ночной массированной атаки российских беспилотников на Конотоп Сумской области были повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры, частные дома, газораспределительная сеть и железная дорога.

Кроме того, стало известно, что в результате российского нападения на Фастовский район Киевской области 18 сентября пострадала целая семья – двое взрослых и трое детей.

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