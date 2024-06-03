Основные российские силы все еще не вступили в бой, а ждут приказа.

Российское весенне-летнее наступление нельзя считать остановленным. Впереди новый удар агрессора.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV. По его убеждению, основные российские силы все еще не вступили в бой.

"Россияне не бросили еще в бой ни второй, ни третий эшелон, а он очевидно есть и концентрируется на приграничных территориях. И есть еще некоторые моменты, из-за которых можно говорить о том, что этот удар на Харьковщине чисто теоретически может быть отвлекающим, а основной удар летней кампании россияне могут готовить на совсем другом направлении", - отметил Жирохов. Видео дня

Как пояснил эксперт, если бы на Харьковщине не остановили россиян, то они бы эти дополнительные силы и средства бросили именно там, но теперь оккупанты будут искать более простые пути.

"Я думаю, что наш Генштаб имеет и оборонительные планы, и контрнаступательные. И, скорее всего, основным направлением будет все же Покровск, донецкое направление. Очевидно, это понимает и наше командование, потому что под Краматорском, под Славянском сейчас роют фортификации очень мощными темпами - за последний год столько не было, сколько сейчас вырывается за одну неделю", - добавил эксперт.

Наступление РФ на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, 10 мая Россия активизировала наступательные действия в Харьковской области. Врагу удалось захватить отдельные приграничные населенные пункты.

23 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский информировал, что через две недели после того, как российские войска пересекли границу в Харьковской области, чтобы открыть новый фронт, наступление остановилось в городе Волчанске менее чем в 10 километрах к югу от границы и в Липцах на юго-западе. По его словам, на Харьковщине россияне понесли значительные потери и увязли в уличных боях за Волчанск.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города, отметил главнокомандующий ВСУ. В Институте изучения войны информировали, что ВСУ отбили часть территорий на Харьковщине.

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