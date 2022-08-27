Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что на оккупированных территориях родителям не стоит отпускать детей в школы на 1 сентября.

Российские захватчики могут организовать провокацию в одной из школ на оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"После сообщения об указании Путина взять все школы в частности Донецкой области под вооруженную охрану 1 сентября, я бы на месте родителей по меньшей мере проигнорировал первый звонок с оккупантами", - отметил советник мэра.

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"Просто обычно после таких анонсов у россиян первый звонок для гражданских украинцев превращается в печальный набат. Это же не предупреждение, а прямой анонс очередной провокации, которую оккупанты точно устроят в одной из школ Донецка, Горловки, Мариуполя, Волновахи и далее по списку оккупированных городов", - заявил Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты угрожают украинским родителям отправить детей в интернаты, если они не будут посещать захваченные школы в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

Министерство иностранных дел Украины призывает ЮНЕСКО отреагировать на угрозы России отправить украинских детей в интернаты.

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