Российские оккупанты завезли 10 химических лабораторий в Мелитополь и планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на ЗАЭС.

Российские оккупанты готовятся к провокации на Запорожской АЭС с выбросом радиации, разворачивая в Мелитополе химические лаборатории.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Стало известно, что в Мелитополь они завезли 10 химических лабораторий. С помощью этих лабораторий россияне планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на ЗАЭС", - говорится в сообщении. Відео дня:

Так, городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что сейчас лаборатории расположены на территории одного из лечебных учреждений города.

"Это очередное подтверждение готовности России совершить акт ядерного терроризма, спровоцировав на захваченной Запорожской АЭС аварии с выбросом радиации", - подчеркнули в компании.

В "Энергоатоме" в очередной раз призвали все мировое сообщество, ООН и МАГАТЭ как можно быстрее содействовать выводу российских военных с территории ЗАЭС и Энергодара, демилитаризовать станцию и вернуть ее под полный контроль Украины.

Запорожская АЭС сегодня - что известно

Российские оккупанти захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор РФ отказывается от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о высокой вероятности совершения оккупантами масштабного теракта на Запорожской атомной электростанции.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

Сегодня, 25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС - произошло отключение последней из четырех воздушных линий из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

Сейчас Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети и вырабатывает электроэнергию для нужд страны.

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