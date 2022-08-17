Оккупанты хотят отвлечь внимание и обвинить ВСУ.

Россияне готовят кровавую провокацию в оккупированном Мелитополе с целью обвинения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Очень похоже на то, что в Мелитополе русня готовит масштабную провокацию", - говорится в сообщении.

"По приказу гауляйтера Е. Балицкого местным жителям раздают листовки, в которых описано, как нужно себя вести, чтобы спастись от HIMARS. Обычно такие действия являются поверхностным доказательством коварных намерений оккупантов, мол, мы же вас предупреждали", - сказано в сообщении.

"На фоне полных провалов на всех "фронтах", повального "курения в неустановленных местах", массового дезертирства в вооруженных силах РФ, предательства командиров и начальников, оккупант хочет отвлечь внимание, совершив кровавую провокацию и обвинить ВСУ", - отмечают в СтратКоме ВСУ.

"Это далеко не первый такой случай коварных действий врага, поэтому мы хотим предостеречь местное население от попыток довериться москальской пропаганде. ВСУ никогда не вели и не будут вести обстрелов местного населения!", - говорится в сообщении.

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