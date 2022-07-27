РФ ударила по жилому дому в Бахмуте / фото facebook.com/DSNSDon

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Бахмуте Донецкой области, в результате обстрела погиб один человек.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

"В результате обстрела города Бахмут, который произошел около семи утра, произошло частичное разрушение 5-ти этажного жилого дома. По состоянию на 08:00 работы завершены. В результате поисковых работ спасен 1 человек, изъято тело еще 1 человека", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, украинские военные решительно отражают штурмы российских оккупантов на нескольких направлениях. В частности, враг безуспешно вел штурм в районе Верхнекаменского и отошел. В районах Семигорья и Кодемы, что на Бахмутском направлении, продолжаются боевые действия.

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