Как следствие - попадание по гражданскому сооружению мирных жителей.

Во вторник враг 58 раз обстрелял территории четырех общин Сумской области из различных видов вооружения.

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

С 10 утра начался минометный огонь по Шалыгинской общине, 14 выстрелов из миномета.В 15.30-еще 4 минометных прихода.

"Белопольская община: около 18 часов россияне начали минометный обстрел, 20 прилетов. Зноб-Новгородская община: около 18 вечера – обстрел из ствольной артиллерии, 13 прилетов. Краснопольская община: в 18 вечера россияне выпустили 2 залпа из реактивных систем залпового огня", - написал Живицкий.

В то же время, по другому населенному пункту громады били из миномета, 5 прилетов.

Как следствие-попадание по гражданскому сооружению мирных жителей. "К счастью, люди не пострадали", – сообщил Живицкий.

Ранее стало известно, что враги 12 июля обстреляли Николаев, после обстрела в городе нашли 24 воронки от ракет. В результате нового обстрела пострадали 12 человек.

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