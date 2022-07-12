В результате ударов ранены 12 человек.

Российские оккупанты во время утреннего обстрела Николаева во вторник, 12 июля, выпустили по городу 19 ракет.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сегодня в 4 утра нам прилично насыпали. В настоящее время идентифицировали 19 ракет - "смерчи", "Торнадо". Всего 24 лунки у нас по городу. ... Смотрите. Это же зеркальное, они бесятся. Работают военные четко, жгут не только склады с боекомплектом, но и командные пункты вместе с генералами", - отметил Ким.

По словам председателя ОВА, "Святой Николай и ВСУ берегут от подонков". В результате обстрелов нет погибших, много пострадавших.

"К сожалению очень сильные разрушения, школы, больницы. Все живы, все остальное отстроим", - сказал он.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко также сообщил, что во время сегодняшних обстрелов Николаева враг использовал кассетные боеприпасы.

"Нечеловеческая "ракетная война", которая ведется прежде всего с гражданским населением Украины, к сожалению, продолжается. Россияне направляют ракеты на жилые кварталы, торговые центры, базы отдыха, многоквартирные дома", - отметил заместитель главы ОП.

Он подчеркнул, что неотвратимое наказание ждет каждого российского убийцу, независимо от того, отдавал приказы или выполнял их.

Как сообщал УНИАН, 12 июля около 04:20 городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил о взрывах в городе.

Известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома. Вследствие ударов ранены 12 человек.

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