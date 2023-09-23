В ряде областей звучит воздушная тревога.

Вечером в субботу, 23 сентября 2023 года, российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину ударными дронами. В ряде областей раздается тревога.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, угроза применения врагом ударных БпЛА существует для Черниговской, Запорожской и Днепропетровской областей.

По состоянию на 22:48 карта воздушных тревог выглядит так:

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Обновлено 23:14: В Сумской, Черниговской, Херсонской областях – отбой воздушной тревоги.

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Атаки дронов по Украине

В последние недели российские захватчики все чаще запускают дроны-камикадзе по украинским городам.

Под особым вниманием врага долгое время был юг Украины. Во время атак по Одесской области российские дроны уже несколько раз падали на территории Румынии, из-за чего там решили построить укрытия и закрыли воздушное пространство для самолетов в приграничных с Украиной районах.

Кроме того, на днях россияне атаковали беспилотниками Львов. В городе был уничтожен склад с гуманитарной помощью. В результате атаки погиб мужчина. Позже стало известно, что его зовут Петр Бурбан. Он – военный, который недавно вернулся к семье с передовой. Это был его первый день на новом рабочем месте.

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