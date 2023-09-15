Это решение принято на фоне падения обломков российских беспилотников на румынской территории.

Румыния закрыла небо в 30-километровой зоне вблизи границы с Украиной. Запрет касается самолетов и беспилотников в северной области Добруджа, что между дунайскими портами Сулина и Галац.

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии в документе, обнародованном 15 сентября.

"Ни одному пилотируемому или беспилотному летательному аппарату не разрешается летать в этих запрещенных зонах, за исключением государственных самолетов", – отмечается в документе.

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Что предшествовало

Напомним, что в мае 2022 года Румыния ввела ограничения на полеты возле границы с Украиной на фоне полномасштабного вторжения РФ. Впрочем, 13 сентября Румыния официально заявила, что нашла на своей территории обломки российского беспилотника после атаки на украинский порт в Измаиле.

Инцидент стал резонансным, ведь это был третий случай обнаружения обломков российских БПЛА за месяц.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что это "недопустимая ситуация" и серьезное нарушение суверенитета страны. Затем страна сообщила о падении российского дрона союзников по НАТО. Позже в Румынии обнаружили обломки еще одного российского дрона.

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