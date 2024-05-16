Украина находится в сложной ситуации из-за имеющегося дефицита генерирующих мощностей.

Следующие два года украинцы будут жить с дефицитом электроэнергии, даже если в ближайшее время Украине удастся устранить и восстановить определенные повреждения генерации. Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время брифинга.

По его словам, Украина находится в сложной ситуации из-за имеющегося откровенного дефицита генерирующих мощностей. В то же время высоковольтные сети находятся в значительно лучшем состоянии.

"К сожалению, проблемы с генерацией быстро решить не удастся. Даже если определенную часть тех повреждений, которые были нанесены, удастся в ближайшее время устранить и восстановить работу отдельных энергоблоков, то, в целом, мой личный прогноз, что мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года, и это будет просто нормальным состоянием для украинской энергосистемы", – сказал Харченко. Видео дня

Ситуация с отключением электроэнергии

Ранее сообщалось, что по состоянию на середину мая в Украине существует проблема с производством электроэнергии. Из поврежденных 5500 МВт можно восстановить чуть меньше половины.

16 мая генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что Украине критически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления. Он надеется, что сегодня вечером экстренных отключений не будут применять, и украинцы смогут пройти очередной пик в графиках отключения.

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