По словам Рябых, российское руководство понимает все угрозы.

Россия завершает подготовку своих мобилизованных солдат для войны в Украине. Они нужны, чтобы усилить оборону в Запорожской области, а также попытаться полностью захватить Донецкую область.

Об этом рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире "Эспрессо". По его мнению, перед оккупантами сейчас встает очень важная задача.

"Сейчас противник завершает цикл подготовки мобилизованных. Часть из них сразу попала на фронт, в частности в Донецкой области. Перед россиянами встает очень важная задача - усиление линии фронта и противостояния угрозам прорыва ВСУ на юге (направление Мелитополя - УНИАН)", - пояснил эксперт.

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По словам Рябых, российское руководство понимает все угрозы, поскольку это направление является еще более уязвимым, чем часть Херсонщины, из которой они вышли.

"Среди задач - дальнейший захват Донецкой области. Концентрации сил на других направлениях в серьезно угрожающих масштабах на ближайшие недели нет. Мы не должны исключать попытки таких действий. Эксперты пока не видят больших перспектив у россиян для изменения ситуации на фронте", - подытожил он.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, с 24 февраля украинские военные ликвидировали более 108 тыс. российских оккупантов. Россия продолжает нести колоссальные потери.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

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