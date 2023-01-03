Кроме того, за прошедшие сутки было нанесено 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточение личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Как отмечает Генеральный штаб ВСУ в утреннем сводке россияне также продолжают терять "птички". В частности, за прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки осуществили огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также радиолокационной станции врага.

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Война в Украине: главные новости

Российские оккупанты пытаются атаковать Силы обороны Украины на Донбассе, Херсоне и Запорожье. Самые ожесточенные бои идут на Бахмутском направлении. Как заявили в Министерстве обороны Украины, российская армия планировала выйти на границы Донецкой области до конца 2022 года.

Из-за потерь на поле боя россияне пытаются усилиться. На днях в Мариуполе зафиксировали движение колонны российской техники на север Донецкой области.

В то же время на захваченных территориях продолжаются репрессии и террор в отношении местных. В частности, "кадыровцы" терроризируют жителей Донецка и Мелитополя.

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