Детонация боеприпасов продолжалась в течение двух часов.

В понедельник, 2 января украинские воины устроили "новогоднюю дискотеку" для оккупантов в Пологах Запорожской области.

Как сообщает местное издание "РИА-Мелитополь", прилетело в склад боеприпасов и расположение оккупантов.

"Детонация длилась более двух часов. Местные говорят трупов было столько, что рашисты уже даже их не собирают", - говорится в сообщении.

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Пока Генштаб официально не сообщал о "бавовне" в Пологах.

"Подарки" для оккупантов: как ВСУ поздравляли врага

Новый год оккупанты запомнят на всю жизнь, ведь ВСУ щедро присылали им "подарки". В частности, говорится о большом "прилете" по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь, где находились, по разным данным, от нескольких десяток до 600 мобилизованных из России.

МО РФ пытается переложить вину на местных "чиновников", а те-на самих мобилизованных.

Также ВСУ устроили налет на позиции врага в Чулаковке под Херсоном в новогоднюю ночь. Генштаб сообщает о 500 погибших и раненых.

"Подарки" прилетели в логово захватчиков на оккупированной части Херсонской области. Потери уточняются.

Впоследствии стало известно, что украинские воины разгромили базу российских оккупантов в селе Правые Саги вблизи Алешки на Херсонщине. Оккупанты сами "сдали" локацию.

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