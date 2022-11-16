В ISW предположили, что российские военные использовали значительную часть имеющихся у них систем высокоточного оружия во время скоординированных ракетных ударов 15 ноября.

Россияне будут вынуждены замедлить темпы кампании обстрелов критически важной украинской инфраструктуры.

Аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали в новом отчете, что российские войска предприняли самую мощную серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с начала войны.

В ISW предположили, что российские военные использовали значительную часть имеющихся у них систем высокоточного оружия во время скоординированных ракетных ударов 15 ноября.

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При этом аналитики отметили, что увеличение процента сбитых Украиной ракет свидетельствует об улучшении состояния украинской противовоздушной обороны в течение последнего месяца.

ISW также отметил, что российские войска истощают свои запасы высокоточных систем вооружения и, вероятно, будут вынуждены замедлить темпы обстрелов критически важной украинской инфраструктуры.

Эксперты констатировали, что Кремль подготовил массированный ракетный удар до того, как президент Украины Владимир Зеленский представил мирное предложение из 10 пунктов на саммите G20 15 ноября.

По мнению аналитиков, Кремль намеренно и заранее спланировал массированный ракетный удар по Украине накануне выступления Зеленского на саммите "Большой двадцатки", учитывая, что ракетный удар по нескольким направлениям требует значительной военной подготовки.

Как отметили эксперты, официальный нарратив Кремля вокруг саммита G20 еще больше подтверждает незаинтересованность России в мирных переговорах с Украиной.

Кроме того, по данным аналитиков института, военное командование оккупантов проигнорировало существующие планы наступательных операций на Угледарском направлении и преждевременно отправило плохо подготовленное подкрепление для штурма Павловки, что вызвало критику российского военного руководства.

Также в ISW констатировали, что российские логистические маршруты из Крыма на юг Украины, вероятно, сильно ухудшились. А запасы военной техники россияне продолжают пополнять за счет белорусской.

Массированный ракетный удар по Украине

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Враг выпустил более 90 крылатых ракет, 73 из которых удалось сбить.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны. При этом, эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

В то же время сообщалось, что российские ракеты упали на территории Польши, в результате чего погибли люди. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

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