Уиткофф и Кушнер планируют встретиться в Берлине с украинскими и европейскими официальными лицами, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины и её послевоенное восстановление.

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на этой неделе планируют встретиться с украинскими и европейскими чиновниками в Берлине. Стороны обсудят гарантии безопасности для Украины и план послевоенного восстановления её экономики. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на американского чиновника.

Встреча запланирована на четверг. Ее цель – разработать гарантии безопасности, которые должны сдержать будущие российские атаки на Украину, а также определить планы восстановления украинской экономики.

По словам американского чиновника, представители администрации Трампа регулярно контактируют с украинскими и европейскими чиновниками, параллельно ведя переговоры с Россией.

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Американский чиновник назвал встречу в Берлине и визит Трампа в Китай скоординированными дипломатическими усилиями. Государственный секретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава аппарата Белого дома Стивен Миллер, которые будут сопровождать Трампа в Китае, получили информацию о переговорах по Украине.

Уиткофф и Кушнер параллельно обсуждают с Россией будущую систему безопасности Европы

Берлинская встреча состоится через неделю после того, как Уиткофф и Кушнер призвали Россию предложить рамочное соглашение о послевоенной безопасности Европы. Это направление переговоров американские представители рассматривают как параллельную попытку способствовать завершению войны.

В прошлый четверг Уиткофф и Кушнер встречались с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. В понедельник они также общались с его советником по внешней политике Юрием Ушаковым относительно дальнейших шагов в переговорах.

Как ранее сообщал Axios, США попросили Россию подготовить предложение по безопасности Европы, которое предусматривало бы шаги Москвы по снижению напряженности. Однако многие европейские правительства скептически относятся к тому, что Россия будет соблюдать какие-либо договоренности.

Участие Европы в переговорах с Россией остается неопределенным

Одним из главных вопросов остается то, будет ли Европа принимать непосредственное участие в переговорах с Россией о прекращении войны.

Уиткофф и Кушнер заявили, что Россия согласилась предоставить Европе место за столом переговоров. Однако в понедельник Юрий Ушаков сообщил, что такой договоренности достигнуто не было.

В четверг Трамп также встретится в Китае с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент заявил, что рассчитывает обсудить с ними войну в Украине.

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