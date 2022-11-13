К счастью, обошлось без пострадавших.

В воскресенье, 13 ноября, российские оккупанты совершили очередное военное преступление. Они обстреляли больницу, роддом и профилакторий в Торецке. К счастью, обошлось без пострадавших, но здания получили значительные повреждения.

Об атаке рашистов сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кирилленко в личном Telegram-канале. Он написал: "Больница, роддом и профилакторий в Торецке попали под вражеский обстрел. К счастью, обошлось без пострадавших, но здания имеют серьезные повреждения. Россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре. Учреждения здравоохранения, которые мы долго строили и восстанавливали, они разрушают в один миг".

Обстрелы российских оккупантов: последняя информация

По данным от Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары нанесли по 20 населенным пунктам в Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областях.

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Ночью рашисты атаковали из "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате обстрелов ранения получили две женщины — 46 и 82 лет. Обеих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что риск новых ракетных ударов существует всегда. РФ не намеренна отказываться от своей террористической тактики атак по мирным украинским городам.

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