Связь со спасательным судном "Сапфир" сейчас потеряна.

В субботу, 26 февраля, во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено и удерживается гражданское спасательное судно "Сапфир".

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Связь со спасательным судном "Сапфир" пока потеряна.

"Действия военных кораблей страны-оккупанта являются прямым нарушением норм международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореплавания. Уже скоро за все военные преступления - придет наказание", - говорится в сообщении.