На острове Змеиный оккупанты упрямо настраивают комплексы противовоздушной обороны.

Российские корабли продолжают находиться в полной боевой готовности в Черном море. Суммарно на их борту есть не менее 30 крылатых ракет.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка флота р**истов сохраняет в обязательном присутствии подлодку, несмотря на переменное количество кораблей, продолжает угрожать ракетными ударами по меньшей мере 30 крылатыми ракетами", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на острове Змеиный оккупанты упрямо настраивают комплексы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что, по словам военного эксперта, с потоплением крейсера "Москва" у флота России не стало серьезного прикрытия от нападения с воздуха. Потому оккупанты пытаются поставить системы ПВО дальнего радиуса действия на острове Змеиный.

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