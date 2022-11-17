К залпу по Украине готовы до двух десятков ракет типа "Калибр".

В Черном море враг увеличил количество носителей крылатых ракет.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в заявлении об обстановке по состоянию на 13:00.

"В корабельной группировке в Черном море враг увеличил количество носителей крылатых ракет. Сейчас их три, один из которых-подводный. К залпу готовы до двух десятков ракет типа "Калибр". Общий состав корабельной группировки врага насчитывает десять кораблей и катеров, которые продолжают маневрировать в ракетобезопасном районе, вдоль юго-западного побережья временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в течение ночи выполняли огневые задачи и наносили удары по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения, развернутых на левом берегу Днепра.

Потери противника за минувшую ночь доразведываются.

Ракетная атака РФ 17 ноября

Утром 17 ноября российские оккупанты нанесли очередной ракетный удара по Украине. ПВО работало в Черкасской, Полтавской, Харьковской и Львовской областях. Над Киевом уничтожили 4 вражеские ракеты и 5 беспилотников.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Россия атаковала газодобывающие предприятия и государственное предприятие "Южмаш" в Днепре.

В Днепропетровской областной военной администрации сообщали о 5 пострадавших людей. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет принести украинцам только боль и страдания.

Также россияне нанесли ракетные удары по Изюмскому району Харьковской области. В ОВА сообщили, что пострадало трое работников объектов критической инфраструктуры.

Ранее начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук сообщал, что в области в результате ракетного удара по объекту инфраструктуры были ранены три человека.

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