Россияне выпустили по украинской территории 16 крылатых ракет и 5 беспилотных летательных аппаратов.

Во время утренней воздушной тревоги россияне выпустили по Украине 16 крылатых ракет и запустили 5 беспилотников.

Как сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге, только сегодня (17 ноября – ред.) противник применил 16 крылатых ракет и 5 беспилотных летательных аппаратов".

Утренний удар по Украине

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. ПВО работало в Черкасской, Полтавской, Харьковской и Львовской областях. Над Киевом уничтожили 4 вражеские ракеты и 5 беспилотников.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Россия атаковала газодобывающие предприятия и государственное предприятие "Южмаш" в Днепре.

В Днепропетровской областной военной администрации сообщали о 5 пострадавших людей. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет принести украинцам только боль и страдания.

Также россияне нанесли ракетные удары по Изюмскому району Харьковской области. В ОВА сообщили, что пострадало трое работников объектов критической инфраструктуры.

Ранее начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук сообщал, что в области в результате ракетного удара по объекту инфраструктуры были ранены три человека.

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