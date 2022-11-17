Противник на самом деле хочет принести гражданам Украины только как можно больше боли и страданий, полагает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары российских оккупантов по Днепру.

Глава государства в Telegram опубликовал видео одного из ударов и так его прокомментировал: "Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар".

Зеленский подчеркнул, что государство-террорист на самом деле хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий.

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Новый ракетный удар РФ по Днепру - что необходимо знать

Противники уже не раз обстреливали Днепр, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Россия нанесла удар по двум инфраструктурным объектам в Днепре. На одном из них возник сильный пожар.

Уже известно о 14 пострадавших, среди которых 15-летняя девочка.

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