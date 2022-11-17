В Никополе изуродованы 20 многоэтажных и частных домов, колледж, газопровод и линии электропередач, обесточена насосная станция местного водоканала.

Оккупанты выпустили более 70 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетроской области.

Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Более 70 российских снарядов прилетели ночью на Никопольщину. Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на четыре общины - Мировскую, Марганецкую, Красногригоровскую и Никопольскую. Люди не пострадали. Больше всего пострадал Никополь. Там изуродованные 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, машины, газопровод и линии электропередачи. Без электричества 6000 абонентов. За обстрела обесточена и насосная станция местного водоканала. Более 40 тыс. семей остались без воды. Энергетики уже чинят линии", - сообщил он.

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Резниченко также сообщил, что в других районах области обошлось без вражеских атак.

Обстрелы Днепропетровщины

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.

Так, ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе были повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Тогда без света остались почти тысяча семей.

В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Никополю 40 снарядов. Враг изувечил 14 многоэтажных и частных домов. А 3 ноября РФ снова ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.

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